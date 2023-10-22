Yargı CANLI izle! KANAL D Yargı yeni bölüm (68. BÖLÜM) full HD canlı yayın izle! Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı?

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylin ve Ilgaz, sevgi evine kadar buldukları izi takip eder. Ilgaz, okulun içinde Efe Savcıyı bulunca yakasına yapışır. Mercan ile ilgili bilgi almaya çalışır; fakat, nafiledir. Bu durum başsavcı tarafından engellenir. Bu sırada Macit, olayı yavaş yavaş hatırlamaya başlar. Ceylin'e, o gün neler olduğunu ve kaçıran kadının eşkaline yakın bilgiler paylaşmaya başlar. Yekta da kendi izini takip eder. Eren ise, Ceylin ve Ilgaz'ı mutlu edecek bilgiyi verir.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin, Ilgaz'a Mercan'ın şu an nerede olduğunu, ne yaptığını soruyor. Uzun süredir kayıp olan Mercan'ın bulunamaması Ilgaz ve Ceylin'in psikolojisini derinden etkiler. Peki, Ilgaz ve Ceylin Mercan'ı bulabilecek mi?

KANAL D YARGI (68. BÖLÜM) CANLI İZLE

KANAL D ekranlarında yayınlanan Yargı adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Yargı dizisini Kanal D internet sitesine yüklendikten sonra da izleyebilirsiniz.