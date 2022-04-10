Yargı CANLI izle! Kanal D Yargı 28. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı son bölümde neler oldu?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 28. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Sizler için Yargı yeni bölüm canlı izleme linkini paylaşacağız. Yargı canlı izle! Yargı full HD izle! Yargı dizisi yeni bölüm canlı izle!
Yargı canlı izle linki araştırılıyor. Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 28. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte haberimizde...
Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir. Ceylin babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek mi?
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Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?
Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.
Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…
Yargı her Pazar günü Kanal D'de saat 20:00 'da başlıyor.
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla
En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon— Haberler (@Haberler) April 7, 2022