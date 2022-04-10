Yargı CANLI izle! Kanal D Yargı 28. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı son bölümde neler oldu?

Yargı canlı izle linki araştırılıyor. Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 28. bölüm canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? İşte haberimizde...

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz çaresizce babasının mektubunu okur. Artık gerçeklerin ayyuka çıkmasına çok az kalmıştır. Bunu Ceylin'e nasıl anlatacağını düşünürken Yekta çoktan uygulamaya geçmiştir. Ceylin babasının katilinin kim olduğunu öğrenecek mi?

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin'i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren'i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta'nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin'in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin'in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır…

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı her Pazar günü Kanal D'de saat 20:00 'da başlıyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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