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Yargı canlı izle! 23 Ekim Kanal D Yargı yeni bölüm HD canlı yayın izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle!

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Yargı canlı izle! 23 Ekim Kanal D Yargı yeni bölüm HD canlı yayın izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen vatandaşlar, Yargı canlı izle! 23 Ekim Kanal D Yargı yeni bölüm HD canlı yayın izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle! araştırması yapıyor. Peki, Yargı dizisi canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak? Yargı HD izleme linki var mı? Yargı canlı yayın seyret!

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Yargı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yargı gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?Yargı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yargı gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?

Yargı canlı izle! Yargı HD izle! Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı canlı izle! 23 Ekim Kanal D Yargı yeni bölüm HD canlı yayın izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? 23 Ekim Kanal D canlı izle!

YARGI CANLI YAYIN İZLE!

Yargı her Pazar günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

Yargı 40. Bölüm Ön izleme yayında! Gül ile Metin arasında gergin anlar!

Ceylin kaçırıldıktan sonra herkes onu bulmak için seferber oluyor. Karşı karşıya gelen Gül ile Metin arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Buzları eritmek için elinden geleni yapan Metin, her defasında Gül'ün ördüğü sert duvarlara çarpıyor.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

Yargı canlı izle! 23 Ekim Kanal D Yargı yeni bölüm HD canlı yayın izle! Yargı yeni bölümde neler olacak? Kanal D canlı izle!

Ana karakterler:

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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