Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın bu hafta ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Dizinin sevenleri ise arama motorlarında Yargı bu hafta yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Başrolünde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisi heyecanla takip ediliyor. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Yargı bu hafta yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Yargı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

YARGI BU HAFTA YOK MU?



Kanal D dizisi olan Yargı 8 Ocak tarihinde ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü 15 Ocak Pazar günü yayınlanacak.