Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok soruları gündeme geliyor. Kanal D 19 Şubat yayın akışı araştırılıyor. Yargı bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok merak ediliyor. Peki, Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Kanal D 19 Şubat yayın akışı!

Yargı bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok sorularına yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok soruları gündeme geliyor.Kanal D 19 Şubat yayın akışı araştırılıyor. Yargı bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok merak ediliyor. Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Kanal D 19 Şubat yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

YARGI BU HAFTA VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu hafta yeni bölümü yayınlanmıyor.

19 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

YARGI OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla