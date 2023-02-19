Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Kanal D 19 Şubat yayın akışı!
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Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok soruları gündeme geliyor. Kanal D 19 Şubat yayın akışı araştırılıyor. Yargı bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok merak ediliyor. Peki, Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Kanal D 19 Şubat yayın akışı!
Yargı bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok sorularına yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok soruları gündeme geliyor.Kanal D 19 Şubat yayın akışı araştırılıyor. Yargı bu hafta var mı, yok mu ve Yargı bu hafta neden yok merak ediliyor. Yargı bu hafta var mı, yok mu? Yargı bu hafta neden yok? Kanal D 19 Şubat yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
YARGI BU HAFTA VAR MI?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi bu hafta yeni bölümü yayınlanmıyor.
19 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
YARGI OYUNCULARI
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla