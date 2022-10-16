Oyuncu Elif Melda Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Elif Melda Yılmaz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Yargı Ayten kim? Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz hangi dizilerde oynadı? Elif Melda Yılmaz Instagram hesabı!

Elif Melda Yılmaz,Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görülmüştür. Yargı dizisiyle adından söz ettiren Elif Melda Yılmazkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Yargı Ayten kim? Elif Melda Yılmaz kimdir? Elif Melda Yılmaz hangi dizilerde oynadı? Elif Melda Yılmaz Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

ELİF MELDA YILMAZ KİMDİR?

Elif Melda Yılmaz, 7 Kasım 1977 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Eskişehir'de tamamladı. İlkokul yıllarından itibaren müzik ve halk dansları ve radyo programcılığı üzerine profesyonel çalışmalar yaptı. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının kurucu oyuncuları arasında yer aldı.

2013 yılında Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görüldü.

ELİF MELDA YILMAZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Film

2008 Yengeç Oyunu

Televizyon

2004 Tatil Aşkları

2011 İffet

2015-2016 Kurtlar Vadisi Pusu

2017 Esaretim Sensin

2021 Aşkın Tarifi

2022- Yargı