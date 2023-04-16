Yargı 62. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Yargı yeni bölüm fragmanı! Yargı gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

Yargı 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yargı 62. bölüm fragmanı neden yok? Yargı 62. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yargı gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Yargı gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle araştırılıyor. Yargı 62. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

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YARGI 62. BÖLÜM FRAGMANI

Yargı 62. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.