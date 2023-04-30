Yargı 62.bölüm CANLI İZLE! 30 Nisan Yargı yeni bölüm izle! Yargı dizisi yeni bölüm FULL HD İZLE!
Gündem Haberleri
Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın yeni bölümü merak konusu oldu. Heyecanla beklenen Yargı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yargı canlı izle! Yargı 62.bölüm izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, 30 Nisan Yargı canlı izleme linki!
Yargı CANLI İZLE! Başrolünde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı aldığı Yargı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yargı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Yargı adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Yargı canlı izle! Yargı yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Yargı yeni bölüm izleme linki!
Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla
Yargı yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Yargı 62.bölüm Kanal D ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.