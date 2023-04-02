Yargı 60.bölüm fragmanı İZLE! Yargı yeni bölümde ne olacak? Yargı yeni bölüm fragmanı İZLE! Yargı son bölüm ne oldu?

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YARGI KONUSU NE?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

YARGI 60.BÖLÜM FRAGMANI!

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