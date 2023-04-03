Üye Girişi
Haberi Paylaş

    Yargı 59. Bölüm Ön İzleme

    TV Haberleri

    Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/yargi-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=yargi&utm_content=detayYargı'ya Abone Olmak İçin › https://www.youtube.com/@YargiDiziCeylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır.

    Bu dizi ve çok daha fazlası puhutv'de › https://puhutv.com/yargi-detay'utm_medium=referral&utm_source=youtube&utm_campaign=yargi&utm_content=detay

    Yargı'ya Abone Olmak İçin › https://www.youtube.com/@YargiDizi

    Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz'ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz'ın, Ceylin'in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır.

    Ilgaz kardeşi Çınar'ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar. Ceylin'den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar'ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde ulacaklardır.

    Yapım: Ay Yapım

    Yapımcı: Kerem Çatay

    İdari Yapımcı: Suzan Güverte

    Yönetmen: Ali Bilgin

    2. Yönetmen: Beste Sultan Kasapoğulları

    Senaryo: Sema Ergenekon

    Müzik: Toygar Işıklı

    OYUNCULAR

    Ceylin: Pınar Deniz

    Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

    Metin: Hüseyin Avni Danyal

    Eren: Uğur Arslan

    İnci: Ece Yüksel

    Engin: Onur Durmaz

    Yekta: Uğur Polat

    Pars: Mehmet Yılmaz Ak

    Çınar: Arda Anarat

    Defne: Beren Nur Karadiş

    Gül: Zeyno Eracar

    Parla: Zeynep Atılgan

    Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

    Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

    Makbule: Özlem Çakar

    Osman: Onur Özaydın

    Neva: Başak Gümülcinelioğlu

    #Yargı

    Kaynak: DailyMotion.com / TV

    Yargı Çınar Dizi TV Haberler

    title