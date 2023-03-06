Yargı 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 55. bölüm fragmanı izle! Yargı son fragmanı HD izle!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. 54. bölümü ile seyircileri ekranlara kilitleyen Yargı dizisinin yeni fragmanı bekleniyor. Arama motorlarında Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu aratılıyor. Peki, Yargı 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 55. bölüm fragmanı izle! Yargı son fragmanı HD izle!
Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yeni fragmanı bekleniyor. Yargı 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 55. bölüm fragmanı izle! Yargı son fragmanı HD izle!
YARGI 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yargı'nın 55. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YARGI DİZİSİ OYUNCULARI
Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
Uğur Polat : Yekta Tilmen
Mehmet Yılmaz Ak : Pars
Zeyno Eracar : Gül Erguvan
Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
Uğur Aslan : Doğan
Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
Onur Özaydın : Kemal
Ece Yüksel : İnci Erguvan
Özlem Çakar : Aylin
Arda Anarat : Çınar Kaya
Onur Durmaz : Engin Tilmen
Zeynep Atılgan : Filiz
Beren Nur Karadiş : Damla