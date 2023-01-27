Yargı 52.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yargı 52.bölüm 2.fragmanı izle!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 51. bölümü ile seyircileri ekranlara kilitleyen Yargı dizisinin 52.bölüm fragmanı yayınladı mı? Yargı 52.bölüm 2.fragmanı izle! İşte yargı dizisi hakkında tüm merak edilenler...

Ekranların beğenilen dizisi Yargı dizisinin 52.bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargıdizisinin 52. bölüm 2.fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin konusu nedir? 52 Fragmanı nasıl izlenir! Yargı dizisinin konusu ne? Yargı dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

YARGI YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ilgaz ve Ceylin yaşanan patlamayla sarsılır. Patlamada yaralananlar arasında Pars ve Metin'de vardır. Metin'in ve Pars'ın ağır şekilde yaralandıklarını öğrenenler paniğe kapılır. Ceylin olay anında şoka girerken, Ilgaz yaralananlara ilk müdahaleyi yapmaya çalışır. Peki Pars ve Metin yaşayacak mı? Hepsi ve daha fazlası Yargı dizsinin 52. bölümünde.

YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yargı dizisinde genel hikaye şöyle: Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Yargı her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle saat 20.00 da Kanal d ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

YARGI DİZSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra 'Yargı'nın zengin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaan Urgancıoğlu,

Pınar Deniz,

Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat,

Cezmi Baskın,

Mehmet Yılmaz Ak,

Zeyno Eracar,

Uğur Aslan,

Arda Anarat,

Şükran Ovalı,

Pınar Çağla Gençtürk,

Başak Gümülcinelioğlu,

Nilgün Türksever,

Onur Özaydın,

Özlem Çakar Yalçınkaya,

Beren Nur Karadiş,

YARGI 52.BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

Yargı dizsi 52. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin merakla beklenen 52. bölüm 2. fragmanı yayınladı! İşte o çok konuşulan ve tartışılan52. bölüm fragmanı!