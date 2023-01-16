Yargı 50.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Yargı 50.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yargı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yargı 50.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 50. bölüm 2.fragmanı izle! 50.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yargı dizisinin 50.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 50. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı kız dizisinin konusu nedir? 50.Fragmanı nasıl izlenir!i, Yargı dizisinin oyuncuları kimlerdir? Yargı dizisinde son bölümünde neler oldu? Yargı dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

YARGI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

En büyük aşkın bile kurtarmaya yetmediği bazı durumlar vardır; Ilgaz ve Ceylin de artık acı bir tecrübe ile birbirlerinden uzak kalmayı öğrenmek zorundadır. Fakat, kırgınlıklarının üstesinden gelemeseler de hayat devam etmektedir; yeni bir vakada dolaylı yoldan karşı karşıya kalırlar. Düğün günü gelinin kayboluşuyla yıkılan iki acılı aile, Ilgaz, Ceylin, Pars ve Eren'in gündeminin ortasına bomba gibi düşer. Yelda Haluk'un davasıyla ilgilenirken karşısında hiç beklemediği bir destekçi bulur ve bu durum onun için yeni kapılar açar. Aralarındaki tüm sorunlara rağmen, Ilgaz ve Ceylin için davayı çözmek ve bir an önce gerçeğe ulaşmak her şeyden önemlidir. Ancak Ceylin'e gelen bir telefon, olayın tüm seyrini değiştirecek ve ikili arasında büyük sıkıntıların bulmasına neden olacaktır.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü sata 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Televizyon ekranların sevilen dizisi Yargı dizisinin oyuncuları arasında; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı dizisinin 49. bölümünün arından dizinin yeni bölüm fragmanı bir süredir dizi izleyicileri tarafından merak ediliyordu. Beklenen fragman geldi. İşte üzerine çok konuşulan ve tartışılan Yargı dizisinin 50. bölüm ikinci fragmanı...