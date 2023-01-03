Yargı 49. bölüm fragmanı yayınladı mı? 49.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yargı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yargı 49 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 49. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 49. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin konusu nedir? 49. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı dizisininoyuncuları kimlerdir? Yargı dizisi ne zaman ,saat kaçta? Hangi kanala? Detaylar haberimizde…

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Yargı dizisinin yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 25 Aralık Pazar günü yayınlanan 49. Bölümünde Ceylin, Parla'yı kaçırma olayı yüzünden Ilgaz'la yaşadığı sert tartışma sonrasında geri dönülemez bir karar alıyor!

Kimin haklı kimin haksız olduğunun birbirine iyice karıştığı Serdar cinayeti yüzünden Ilgaz ile Ceylin'in arasındaki çatışma gittikçe büyümektedir. Herkesi havalimanında neredeyse suçüstü basan Ilgaz hayatının belki de en zor kararını vermek zorundadır.

Vicdanı ile adalet inancı arasında ailesi üzerinden sınanan Ceylin, yolun ucu karanlık gözükse de ne olursa olsun sevdiklerini korumak arzusundadır. Ancak ailesini bir arada tutmak için yapacağı seçimler ve söyleyeceği yalanlar en çok onun elini kolunu bağlayacaktır. Düğün hazırlıklarına başlayan Derya savcıyı yeni bir cinayet vakası beklemektedir. Gazeteci Berkant'ın Haluk'un gözleri önünde olan ölümü, Yekta ile arasındaki dengeleri tamamen tersine çevirir. Ceylin ve Ilgaz, vazgeçemeyecekleri değerler, değiştiremeyecekleri durumlar yüzünden hiç hak etmedikleri bir noktaya gelirler; bu çevrelerindeki herkesi derinden üzmektedir ve önlerinde çıkacak kararın herkesi etkileyeceği bir duruşma vardır.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla