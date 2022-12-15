Yargı 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı 48.bölüm fragmanı izle

Önemli isimlerin başrollerde olduğu ekranların sevilen dizisi Yargı dizisi yen bölümü heyecanla bekleniyor. Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yargı 48.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi son bölümünde neler oldu? Yargı dizisinin konusu ne? Yeni bölüm fragmanı izle! 48. bölüm fragmanı izle!

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YARGI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 11 Aralık Pazar günü yayınlanan 47. Bölümünde Merdan, Serdar'ı öldürmekten dolayı tutuklanıyor; fakat, şoke eden bir gelişme yaşanıyor!

Ceylin Parla'nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur. Bir yanda sevdiği adam ve onun keskin adalet inancı, diğer tarafta ise ailesi vardır; vicdanı ve aşkı arasında nefessiz kalmıştır. Başta Gül ve Aylin olmak üzere herkes büyük bir panik yaşamaktadır. Şimdi hepsi hem sırlarını ustalıkla saklamayı becermek hem de acil bir eylem planı ortaya koymak zorundadır.Bu durum Erguvan ailesini tehlikeli yollara sürükleyecektir. Arda'nın davasını çözmeye çalışan Derya savcının Pars ile zedelenen ilişkisi, girdiği çıkmazdan sürpriz bir çıkış yolu bulabilecek midir? Yekta yeni kurduğu düzende şimdi bir de oğlu olduğunu iddia eden Ömer karşısında nasıl bir tavır takınacaktır?

Olan biten her şeyin içinde kendisini iyice sıkışmış hisseden Ilgaz, Ceylin'in elinden tutar ve birlikte nefes alabilecekleri farklı ve huzurlu bir yolculuğa çıkmak ister. Bu kaçışın anlamı ikisi için de çok farklıdır ve ikisi de sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmemektedir.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Yargı yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla