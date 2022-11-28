YARGI 46.bölüm fragmanı fragmanı yayınlandı! 46. bölüm fragmanı izle! Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu YARGI dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? YARGI 46 .bölüm fragmanı yayınlandı mı? 46. yeni bölüm fragmanı izle! 46. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yargı dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 9. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı dizisinin konusu nedir? 57. Fragmanı nasıl izlenir! YARGI dizisinin oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YARGIKONUSU NEDİR?

Yargı dizisinde genel hikaye şöyle: Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisinin yeni bölümleri her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor. Fakat 26 Aralık Pazar ve 2 Ocak Pazar günleri sağlık arası nedeniyle dizi ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 9 Ocak Pazar 2023 günü itibariyle yayınlanacak.

YARGI DİZSİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İpin ucunu çeken Ceylin için sorularına cevap alma zamanıdır. Ancak tüm bu cevaplar Serdar vakasıyla uğraşan Ilgaz'ı da ilgilendirmektedir. Ailesi ve adalet arasında kalan Ceylin'i zor bir viraj beklemektedir. İşinde ve ilişkide dengeyi zar zor kuran başsavcı Pars'ın itibarı basına düşen "adliyede yasak aşk" haberi ile sarsılmak üzeredir, bunun için bir çözüm yolu bulmak üzeredir. Diğer taraftan da Arda olayı ile gerilen Derya-Ceylin ilişkisini dengede tutmak zorundadır.

Geçmişinden gelen bir sır, yeni ofisinde eski güzel günlerini yakalamanın hayalindeki Yekta'yı alt üst edecektir. Davanın farklı taraflarından aynı sonuca hızla yürüyen Ilgaz ile Ceylin'in yolları bir kez daha kesişmek üzeredir. Her edindikleri bilgi sırtlarında büyük bir kambura dönüşecektir.