Yargı dizisinin 40. bölümünü izleyen izleyiciler dizinin 41. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediyor. Peki, Yargı 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yargı gelecek bölüm fragmanı çıktı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı son bölümde neler oldu? Yargı gelecek bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan dram, aksiyon, psikolojik gerilim, polisiye ve suç türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yargı gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü Kanal D'de yayınlanıyor.

YARGI 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yargı bugünkü 40. bölümün ardından 41. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

YARGI 40. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YARGI KONUSU NE?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 40. Bölüm Ön izleme yayında! Gül ile Metin arasında gergin anlar!

Ceylin kaçırıldıktan sonra herkes onu bulmak için seferber oluyor. Karşı karşıya gelen Gül ile Metin arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Buzları eritmek için elinden geleni yapan Metin, her defasında Gül'ün ördüğü sert duvarlara çarpıyor.

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!

YARGI OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu): Kaya ailesinin büyük oğlu, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Ceylin Erguvan (Pınar Deniz): Erguvan ailesinin ortanca kızı, avukattır.

Metin Kaya (Hüseyin Avni Danyal): Kaya ailesinin babasıdır. Emniyette cinayet büro amiridir.

Yekta Tilmen (Uğur Polat): Engin'in babasıdır. Tilmen Hukuk'un kurucusu, avukattır.

Pars Seçkin (Mehmet Yılmaz Ak): Hakime Neva'nın abisi, Türkiye Cumhuriyeti savcısıdır.

Eren Duman (Uğur Aslan): Ilgaz'ın yakın arkadaşıdır. Emniyette cinayet büro komiseridir.