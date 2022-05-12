Yargı 32. bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı 32. bölüm fragmanı izle! Yargı yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargı dizisinin 32. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yargı konusu nedir? Yargı 32. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin ve Ilgaz'ın boşanma kararı herkesi şoke etmiştir. Birbirlerini çok sevseler de ayrılmanın en doğru yol olduğunu düşünürler. Ancak duyguları mantıklarının önüne geçecektir.

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 32. Bölüm Fragmanı yayında! Ilgaz ve Ceylin'in boşanma davası görülüyor!

Ceylin ve Ilgaz, boşanma davalarının görüleceği adliyeye birlikte girer. Sevdiklerinin vazgeçirme çabaları boşadır. Hakime hem Ceylin'e, hem de Ilgaz'a emin olup olmadıklarını sorar. İkisi de kararlıdır ve evet derler.

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