Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayı ortasında başlaması beklenmektedir.
Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla
Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.