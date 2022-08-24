Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, Yargı 2. sezon ne zaman başlayacak? Yargı yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YARGI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisinin yeni bölümlerinin Eylül ayı ortasında başlaması beklenmektedir.

YARGI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ilgaz dürüstlük, onur, saygı gibi bütün ilkeleri babasından öğrenmiş ve benimsemiştir. Ceylin ise gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır ve mesleğini kendi kurallarına göre yapar. Ceylin ve Ilgaz, bu yüzden büyük bir çatışma yaşar, karşı karşıya kalırlar. Kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde bulacaklardır.

YARGI DİZİSİ OYUNCULARI

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

YARGI DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Yargı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan aksiyon, dram, psikolojik gerilim, polisiye ve hukuk türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşmaktadır.