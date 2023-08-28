Yaren Çakar kimdir? Twitch yayıncısı Yaren Çakar kaç yaşında, nereli? Yaren Çakar İnstagram hesabı!
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Twitch platformunda popüler bir isim olan Yaren Çakar hakkında merak edilenler gündemde. Kullanıcılar tarafından Yaren Çakar'ın kim olduğu ve diğer detaylar araştırılmaktadır. Peki, Yaren Çakar kimdir? Twitch yayıncısı Yaren Çakar kaç yaşında, nereli? Yaren Çakar İnstagram hesabı ne? İşte detaylar...
Twitch yayıncısı Yaren Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmesi taraftarları ayağa kaldırdı. Yaren Çakar kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Twitch yayıncısının İnstagram hesabı merak konusu oldu. Peki, Yaren Çakar kimdir? Twitch yayıncısı Yaren Çakar kaç yaşında, nereli? Yaren Çakar İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...
YAREN ÇAKAR NE DEDİ?
Sosyal medya yayıncısı Yaren Çakar, canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etti. Çakar'ın Ali Yiğit'in fotoğraflarına bakarak "Çok çirkin" ifadelerini kullanması, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Çakar, taraftarların sert sözleri sonucu özür dileyip hesabını kapattı.
YAREN ÇAKAR KİMDİR?
Yaren Çakar, Twitch platformunda canlı yayın açarak takipçileriyle gündeme dair konular hakkında konuşmaktadır. Genç yayıncı, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmesi taraftarları ayağa kaldırmıştır. İnstagram'da @yyarencakar kullanıcı adıyla içerikler üreten Çakar, tepkiler sonrasında hesabını kapatmıştır.