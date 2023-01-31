Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev yapan işçiler dikkat çeken bir çağrı yaptı. Kamunun üvey evlatları olduklarını söyleyen YHS çalışanları, içlerinde büro işlerini yapabilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin olduğunu söylerken, yeni bir hak talep etti. Peki, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroya geçecek mi? Yardımcı Hizmetler Sınıfına kadro var mı, verilecek mi?

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroya geçecek mi? Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) görev yapan işçiler dikkat çeken bir çağrı yaptı. Kamunun üvey evlatları olduklarını söyleyen YHS çalışanları, içlerinde büro işlerini yapabilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu kişilerin olduğunu söylerken, yeni bir hak talep etti. Peki, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadroya geçecek mi? Yardımcı Hizmetler Sınıfına kadro var mı, verilecek mi? İşte detaylar...

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KADROYA GEÇECEK Mİ?

Kamuda sayıları yaklaşık 110 bini bulan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personellerinden dikkat çeken bir çağrı geldi. Devlet dairelerinde temizlik, çaycılık, garsonluk gibi pozisyonda çalışan yardımcı personeller, büro işlerini de yapabildiklerini belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere memur kadrolarına geçiş yapmak istediklerini söyledi.

"MEMUR KADROLARINA GEÇMEK İSTİYORUZ"

Temizlik, çaycılık, garsonluk, aşçılık, bahçıvanlık, kalorifer ateşçiliği, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama gibi amiri tarafından verilen işleri yaptıklarını söyleyen Yardımcı Hizmetler Sınıfı Platformu, sayılarının yaklaşık 110 bini bulduğunu belirtti. Platformdan yapılan açıklamada, "Birçok kamu kurumunda temizlik, çaycılık ve buna benzer işler taşerondan kadroya geçirilen 4/D sürekli işçiler eliyle görülmektedir. YHS personelleri olarak amir, müdür kadrosu istemiyoruz.YHS çalışanları olarak şef, amir, müdür kadrosu istemiyoruz sadece bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak kanun düzenlenmesiyle sınavsız eğitim durumlarımıza uygun GİH (Genel İdari Hizmetler) ve THS (Teknik Hizmetler Sınıfı) memur kadrolarına geçiş yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.