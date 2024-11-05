Doğal Seçilim tezine işaret edilen Manifestoda, "Yaşamın oluşumunda canlıların çeşitlenmesi ve gelişimi, mutasyonlar ve seçilimle açıklanmaktadır. Peki, Yaratılış Manifestosu nedir? Aklın Yolu Yaratılışmış manifestosuna kimler imza attı (Üsküdar Üniversitesi)?

YARATILIŞ MANİFESTOSU NEDİR?

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında "Yaratılışa Bütüncül Yaklaşım" ana temasıyla TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen "VIII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" sona erdi.

5 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcının olduğu, 3 gün süren kongrede 24 oturumda 84 sunum gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kongre sonrası katılımcısı bilim insanları tarafından yayımlanan 'Yaratılış Manifestosu'nda evrenin varoluşunun bilinçli ve tasarımsal olduğu yönünde yeterli kanıt düzeyine ulaşıldığına vurgu yapıldı.

Bu hususta bilinen tesadüfe dayalı varoluş ve bilinçli tasarıma dayalı varoluş olmak üzere 2 görüş olduğuna işaret edilen manifestoda, "Birisinin imkânsızlığı ispatlanırsa yani olmayana ergi (Reductio ad absurdum) akıl yürütme yöntemi ile ikincinin doğruluğu anlaşılır. Akıl argümanı; birinci olarak akılsız ve bilinç sahibi olmayan bir doğa akıllı ve bilinçli insanı nasıl ve neden var etti diye sorar. İkinci olarak bilimin keşfettiği doğada var olan karar verici algoritmaların kendiliğinden var olmadaki olasılık hesabını sorar. Çünkü bu algoritma mantığı yapay zekanın Fuzzy mantığıdır. İnsanın yakında anladığı bu algoritmayı akılsız bir evrimle açıklayamayız. Bu iki görüş hem bilimsel hem de felsefi açıdan farklı yorumlara sahiptir." denildi.

Her iki görüşün karşılaştırıldığı ve akıl yürütme yöntemleri ile açıklayarak matematiksel ispat yolu ile soruya cevap aranan manifestoda, şöyle devam edildi:

"Tesadüfi Varoluş görüşü, evrenin doğal süreçler sonucu ve rastlantısal olayların birikimiyle oluştuğunu öne sürer. Big Bang teorisine göre evrenin yaşının yaklaşık 13,8 milyar yıl olduğu, Webb Teleskopunun verilerine göre ise evrenin yaklaşık 26,7 milyar yıl önce ortaya çıktığı ve fiziksel yasalar çerçevesinde genişlediği açıklandı. Big Bang'den önce zaman ve madde olmamalıydı, uzay ve zaman dışında bir gerçeklik olmalıydı. Tesadüfi varoluş görüşünün temel akıl yürütme noktaları, tek tek karşıtını ispat yöntemi ile çürütülebilmektedir. Kuantum fiziğine göre bazı olayların kuantum seviyesinde dışsal bir sebep olmaksızın gerçekleşebildiği öne sürülmektedir. Ancak İnce Ayar Argümanı; fizik yasaları ve evrensel sabitleri ile hayatın ortaya çıkmasına imkân tanıyacak şekilde 'ince ayarlı' olduğunu savunur. Eğer fiziksel sabitlerde çok küçük değişiklikler olsaydı, evrenin var olması veya yaşamın gelişmesi mümkün olmazdı. 'Kaos Teoremi' ne göre bizim için yanlış görünen şeyler mükemmelin bir parçasıdır. O halde kuantum belirsizliği evrenin mükemmelliğinin bir parçasıdır. Ancak uzay ve zaman dışında gerçekliği bilememektedir. Böyle bir mükemmellik tesadüfe yer bırakmayacak şekildedir ve matematiksel akla göre uzay ve zaman dışı bir dış irade gerektirir." denildi.

Aklın Yolu Yaratılışmış manifestosuna kimler imza atanlar henüz açıklanmadı.