Yıllardır duymaya alıştığımız bilgilerden bir tanesi de yarasaların kör olduğu bilgisidir. Peki bu bilgi ne kadar doğru? Gerçekten Yarasalar kör mü? Yarasalar etrafı nasıl görüyor? Yarasalar görebiliyor mu?

Yarasalar kör mü? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilen ilginç bilgilerden bir tanesidir. Birçok kişinin merak ettiği bu konuda yayılan bilgi gerçekte ne kadar doğru? Yarasalar gerçekten çevresiniz göremiyor mu? Yarasalar kör mü? Yarasalar etrafı nasıl görüyor? Yarasalar görebiliyor mu? Sorularını sizler için yanıtladık.

YARASALAR KÖR MÜ?

Yarasaların görüp görmediğine dair birçok yanlış bilgi bulunmaktadır. Yarasaların karanlıkta yönlerini kendi çıkardıkları seslerin yankılanmasıyla bulduğu bilgisi doğrudur. Ancak yarasaların göremediği anlamına gelmemektedir. Yarasalar her ne kadar ses yankıları ile çevreyi analiz etseler de bazı meyveleri içmek için aradıkları meyveleri görüş özellikleri sayesinde bulmaktadırlar. Yarasalar birçok meyveyi ararken ses dalgaları yerine görüş yeteneklerini kullanmaktadır. Fakat bu durumlar yarasa türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Bilindiği üzere dünya üzerinde 1300'ü aşan yarasa türü mevcuttur. Hatta bu türlerden bazılarının mor ötesi ışığı gördükleri bile iddia ediliyor.

EKOLASYON NEDİR? YARASALAR EKOLASYONU NASIL KULLANIR?

Ekolokasyon, nesnelerin yerini belirlemek için ses dalgalarının ve ekoların kullanılmasından yararlanmakdır. Yarasalar ekolokasyonu karanlıkta yön bulmak ve yiyecek bulmak için kullanır. Yarasalar ağızdan veya burundan bir ses dalgası göndermektedir. Ses dalgası bir nesneye çarptığında, bu eko üretmektedir.