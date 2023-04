Yaramızda Kalsın şarkı sözleri! Yaramızda Kalsın şarkısını kim söylüyor? Yaramızda Kalsın şarkısı DİNLE!

Yaramızda Kalsın sözleri! Onur Can Özcan Yaramızda Kalsın şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Yaramızda Kalsın şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Yaramızda Kalsın şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Onur Can Özcan Yaramızda Kalsın sözleri! Yaramızda Kalsın şarkısı sözleri! Yaramızda Kalsın şarkısı DİNLE!

YARAMIZDA KALSIN ŞARKI SÖZLERİ!

İki yalnız bir doğru edebilirdik

Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz

Ben Mecnun sen Şirin, tesadüf değil

Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz

Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan

Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var

"Bu bir soygundur" der gibi bakan

Gözlerinden artık gider gibiyim

Gözlerinden artık gider gibiyim

Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık

Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar sana bu gece

Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık

Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar sana bu gece

Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan

Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var

"Bu bir soygundur" der gibi bakan

Gözlerinden artık gider gibiyim

Gözlerinden artık gider gibiyim

Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık

Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar sana bu gece

Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın

Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık

Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı

Ah kadehler kırıldılar sana bu gece