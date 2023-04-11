Yaramızda Kalsın şarkı sözleri! Yaramızda Kalsın şarkısını kim söylüyor? Yaramızda Kalsın şarkısı DİNLE!
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Yaramızda Kalsın sözleri araştırılıyor. Kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Yaramızda Kalsın şarkısının sözleri merak uyandırdı. Yaramızda Kalsın şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. İşte, Yaramızda Kalsın şarkı sözleri!
Yaramızda Kalsın sözleri! Onur Can Özcan Yaramızda Kalsın şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Yaramızda Kalsın şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Yaramızda Kalsın şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Onur Can Özcan Yaramızda Kalsın sözleri! Yaramızda Kalsın şarkısı sözleri! Yaramızda Kalsın şarkısı DİNLE!
YARAMIZDA KALSIN ŞARKI SÖZLERİ!
İki yalnız bir doğru edebilirdik
Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz
Ben Mecnun sen Şirin, tesadüf değil
Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var
"Bu bir soygundur" der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Gözlerinden artık gider gibiyim
Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık
Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece
Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık
Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var
"Bu bir soygundur" der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Gözlerinden artık gider gibiyim
Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık
Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece
Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık
Unutmadım yine, bi' büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece