Balıkçıların yaralı halde bulduğu karabatak, tedavisinin ardından denize döneceği günü bekliyor

BURSA Bursa'da balıkçılar tarafından yaralı halde bulunan karabatak, veterinere teslim edildi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karabatak, tekrar denize bırakılacağı günü bekliyor.

Gemlikli balıkçı Adnan Ballı ve Serdar Döner tarafından denizde yaralı olarak bulunan karabatak Gemlik Belediyesi veterinerlerine teslim edildi. Sağlığına kavuşan karabatak tekrar denizlere açılacağı günü bekliyor.

Adnan Ballı ve Serdar Döner, "Bir süredir bu hayvan boynunda olta iğnesi ile yaşam mücadelesi veriyordu. Boynundan ağır yaralıydı. Karabatak resmen bizlerden yardım ister gibi davranıyordu. Çaresizce kayığa çıkıyordu. Dün karabatağın boğazındaki oltayı çıkardık. Ama yarasına müdahale edemedik. Bugün hayvan tekrardan geldi. Bu sefer eldivenle tutup kontrol edip Gemlik Belediyesi sağlık ekiplerine haber verdik. Onlar geldiler aldılar, 3 saat sonra tedavisini yapıp tekrar bize teslim ettiler. Yapılan tedavi sonrası 3 gün suyla teması olmaması gerektiğini söylediler. Karabatağımız şu an kapalı otoparkımızda. Balıkla doyurmaya başladık. 5 gün sonra özgürce sağlıkla uçacağı körfezimize uğurlayacağız. Yaban hayvanı olmasına rağmen bizimle çok güzel dostluk kurdu" dediler.