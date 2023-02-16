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Yaralı depremzedelerden 5'i Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi

Genel Haberleri

Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 22 kişi, Adana'dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi.

Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 22 kişi, Adana'dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Depremzedelerden 5'i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından enkaz altından kurtarılan yaralılardan bazıları askeri nakliye uçakları ile büyükşehirlerdeki hastanelere naklediliyor. Bu akşam da 22 yaralı depremzede ve 13 refakatçi, Adana'dan kalkan Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Yaralı depremzedelerden 5'i Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne diğerleri ise çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavileri, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan ilk kontrollerin ardından başlarken, hastanenin travma acil kapısında bekleyen depremzede yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Şehir Hastanesi İstanbul Adana Genel Yerel Haberler

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