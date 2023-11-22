Yaptığına değdi mi? Hakeme kramponla saldıran futbolcu aldığı cezayı ömrü boyunca unutamayacak

Mersin Süper Amatör Lig'de oynanan Erdemli Limonspor-Mut İdman Yurdu maçında, kırmızı kart gören Limonsporlu futbolcu, maç içindeki bir pozisyondan dolayı kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı. Yaşananlar sonrası hakem maçı tatil ederken, oyuncu kulüpten kovuldu.

Futbol dünyasında her geçen gün birbirinden garip olaylar görülüyor. Mersin'de, Süper Amatör Lig'de oynanan Erdemli Limonspor-Mut İdman Yurdu karşılaşmasında, kırmızı kart gören ev sahibi takımın oyuncuları kramponla hakemi kovaladı.

FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRÜNCE ORTALIK KARIŞTI

Mersin Süper Amatör Ligi'nin 10. haftasında Erdemli futbol sahasında Erdemli Limonspor ile Mut İdmanyurdu Belediyespor kozlarını paylaştı. Orta hakem Burak Filik'in yönettiği maçta Mut İdmanyurdu Belediyespor 2-0 önde iken, Erdemli Limonspor'un futbolcusu Galip Gök kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Maç devam ederken bir pozisyona sinirlenen Gök, elinde kramponlarla sahaya girerek maçın kıdemli yan hakemi Abdullah Polat'a saldırdı.

MAÇ ERTELENDİ

Polat'a vurduktan sonra maçın orta hakemine de kramponlarını fırlatan Gök'ü iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi güçlükle sakinleştirdi. Olayın üzerine orta hakem maçı erteledi. Darp raporu alan hakemler, karakola giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

KULÜPTEN KOVULDU

Maç aynı skorla devam ettiği sırada bir pozisyona sinirlenen Gök, elinde kramponlarla sahaya girerek maçın yan hakemi Abdullah Polat'a saldırdı. Limonspor'da olayı başlatan futbolcu kulüpten kovuldu.