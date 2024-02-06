Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne?

Sakarya BAM, iş mahkemesinin işçinin işe iade talebini reddetmesini yerinde buldu. Çalışanın sınırı aştığı ifade edilerek işverenin işçiyi tazminatsız işten atması haklı bulundu. Bir çalışanın yaptığı şaka, kendisine pahalıya mal oldu. 21 yıllık kıdem tazminatını kaybeden çalışan, yaptığı şakanın bedelini ağır bir şekilde ödedi. İşçi ne dedi, olay ne? Detaylar haberimizde...

İŞÇİ NE DEDİ?

İşveren tarafı işçinin iş arkadaşlarının şeref ve namuslarına dokunacak söz sarf ettiğini, bu sözlerinden üç işçinin de rahatsız olarak şikayette bulunduğunu belirtti. "Kaşar" dediği işçilerle arkadaşlığı bulunmadığını, bu nedenle haklı fesih yapıldığını belirterek işçinin işe iade talebinin reddedilmesini istedi. Vardiya amirine "Yeni kaşarlarını buldun" dedi, hakkında disiplin soruşturması açıldı.

OLAY NASIL OLDU?

Habertürk Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 2000 yılından 2021 yılına kadar kesintisiz, yani 21 yıl aynı iş yerinde çalışan işçi, işe iade istemiyle dava açtı. Davacı tarafın avukatı, müvekkilinin vardiya amiri ile işe girdiği günden beri yakın arkadaşlığı olduğunu belirtti. Disiplin soruşturmasında işçinin, işe iadesi istendi.