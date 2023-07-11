Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, kaldırıldı mı? Yaprak Dökümü saati mi değişti?

Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yaprak Dökümü dizisi 29 Aralık 2010'da final yapmıştır. Dizi, Ali Rıza Bey'in ailesiyle yaşadığı zorlukları konu alır. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen yer almaktadır. Bugün Kanal D ekranlarında Yaprak Dökümü dizisinin yer almaması üzerine Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, kaldırıldı mı? Yaprak Dökümü saati mi değişti? araştırıldı.

Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, kaldırıldı mı? Yaprak Dökümü saati mi değişti? merak ediliyor. Yaprak Dökümü, Ay Yapım imzalı, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan aile ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. Bugün ekranlara gelmeyen dizi tekrarının üzerine Yaprak Dökümü neden yok? Yaprak Dökümü bitti mi, kaldırıldı mı? Yaprak Dökümü saati mi değişti? soruları aratıldı.

YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

Yaprak Dökümü dizisinin tekrarı bugün Kanal D ekranlarında yer almadı. Sebebi ise bilinmiyor. Dizinin yarın ekranlarda yer alması bekleniyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Yaprak Dökümü'nün ilk bölümü 13 Eylül 2005 tarihinde yayınlandı. Toplam 174 bölüm yayınlanan dizinin final bölümü ise 29 Aralık 2010 tarihinde ekrana geldi. Dizinin sembolü haline gelen ve birçok hüzünlü sahnenin yaşandığı köşk, İstanbul'un en gözde semtlerinden olan Beylerbeyi'nde bulunuyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ KONUSU

Yaşamını biri erkek olan beş çocuğuna iyi fikirler ve temiz kişilik vermeye adayan "Ali Rıza Bey", yaşadığı bir olayda haksızlığa göz yumması istenince kaymakamlık görevinden istifa eder. Kızı "Necla" da İstanbul'da üniversite eğitimi kazanınca, ailece İstanbul'a, kendilerine ait eski bir konağa taşınırlar. "Leyla"'nın üniversiteye hazırlık kursu, "Necla" ve "Ayşe"'nin ise okul masrafları aileyi sıkıntıya sokar ve "Ali Rıza Bey" yeniden çalışmaya başlar. Yeni işinde de ilkelerinden ödün vermesi istenince yine istifa eder.

Şartlar artık daha zor olduğu için, anne "Hayriye Hanım" eşinin işten çıkma kararını desteklemez ve evde huzursuzluklar başlar. Askerden dönen "Şevket" bir bankada çalışmaya başlayınca Ali Rıza Bey'in yükü hafifler. Ama Şevket gönlünü evli bir kadın; "Ferhunde"'ye kaptırır ve "Ferhunde" kısa zamanda dizginleri ele alır, evin bütün düzenini değiştirir. Oğuz adlı kişinin de aileye sinsice girmesiyle beraber olaylar yavaş yavaş kötüye gider. Yine "Ferhunde"'nin bitmek tükenmek bilmeyen oyunları, "Şevket"'in, karısının isteklerine boyun eğişi, "Leyla" ve "Necla"'nın davranışları, "Hayriye'nin evi idare edemeyişi aileyi zor duruma düşürür. Ali Rıza Bey tüm olanlara direnmeye çalışsa da ömrünün sonuna dek seyretmeye mahkûm olduğu "Yaprak Dökümü" artık başlamıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI KİMDİR?

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan Yaprak Dökümü, değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü ekranlara taşıyor.

HALİL ERGÜN (ALİ RIZA TEKİN)

Çocuklarına temız bir isim bırakmanın her şeyden önemli olduğuna inanan bir baba. Aile değerlerini ve dürüstluğünü her şeyin önüne koyuyor.

GÜVEN HOKNA (HAYRİYE TEKİN)

Pek çokları gibi çocuklarıyla eşi arasında kalan bir anne. Alı Rıza Bey'in takıntı derecesinde gördüğü dürüstlüğune anlam veremese de onu seviyor. Ali Rıza Bey kadar bilinçli değil.

BENNU YILDIRIMLAR (FİKRET TEKİN)

Ailenin büyük kızı. Babasının bir tanesı. Sonsuz bir sabır ve tevekkül sahibi. Her şeyi görüp anlayan ama anlatmayan bir karekter. Fikret, Ali Rıza Bey'in deyimiyle bir mücevher. Yalnızca anlayana verebilir ışığını. Nihayet mutlu evliliği yaşıyor.

GÖKÇE BAHADIR (LEYLA TEKİN)

Ailenin üçüncü çocuğu. Babasının umutlarla büyüttüğü bir diğer kız. O da kardeşleri gibi Anadolu'da büyümüş. İstanbul'a ve burdaki yeni hayata o da hazır değildi. Bu büyük şehirde şanssızlıklar Leyla'yı bırakmayacak.

FAHRİYE EVCEN (NECLA TEKİN)

Tekin ailesinin dördüncü çocuğu. Akıllı, çalışkan bir kız. Cem'le evlenerek elde ettiği varlıklı yaşam, onu fazlasıyla büyüledi. Hayatta pek çok şeyin kıymetini bilemeyecek kadar toy.