Günlük hayatımızda sık sık duyduğumuz kavramlardan biri olan bengi taş sıklıkla araştırılmakta. Arama motorlarında adı sürekli geçen kavram olan yapısal işsizlik merak edilmekte. Peki, Yapısal işsizlik nedir? Yapısal işsizlik ne demek?

Yapısal işsizlik nedir? sorusu son zamanlarda arama motorlarında sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Yapısal işsizlik kavramı merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar Yapısal işsizlik nedir? Yapısal işsizlik ne demek? sorularına yanıt arıyoruz. Haberler.com olarak merak ettiklerinize yanıt sunuyoruz. Peki, Yapısal işsizlik nedir? Yapısal işsizlik ne demek?

YAPISAL İŞSİZLİK NEDİR?

Yapısal işsizlik, sermaye stokunun kısıtlığından veya mevcut sermaye tesislerinin hızlı nüfus artışı dolayısıyla herkese iş sağlamaya yeterli olamamasından kaynaklanan işsizlik türüdür. Yeni oluşan tüketim alışkanlıklarının mevcut üretim modellerine uymaması sonucunda da ortaya çıkabilmektedir.