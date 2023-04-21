Yapımı tamamlanan köy evlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere teslim edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un inşasına başlandığını duyurduğu 143 bin köy evinden yapımı tamamlananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Yapımı tamamlanan köy evlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere teslim edecek

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un inşasına başlandığını duyurduğu 143 bin köy evinden yapımı tamamlananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bayramın ikinci günü hak sahiplerine teslim edilecek.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalında yapılan ilk köy evlerinin, bazılarının yapımı tamamlandı. Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hak sahiplerine teslim edilecek olan ilk köy evleri hak sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan veya ağır hasar alan birçok yapının yerine kalıcı konutlar inşa edilmeye başlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un inşasına başlandığını duyurduğu köy evlerinin yapımı son sürat devam ediyor. İlk etapta yapımı tamamlanan bazı köy evleri cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından depremzedelere dağıtılacak.

Net 102-16 metrekare büyüklüğünde olacaklar

Bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam şartları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlanan köy evlerinde tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3+1 oda sayısında planlandı.

Yöresel mimariye uygun, tek ya da iki katlı, sadece ev değil ahırı, köy konağı, camisi, parklarıyla bir yaşam alanı olacak olan yeni yaşam alanının yapımı hummalı bir şekilde sürüyor. Bu çerçevede Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthöyük köyünde yapımı süren 17 köy evinin 10 tanesinin kaba inşaatı sürüyor. Köy Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir, yapımı süren köy evlerinden 3 tanesinin tamamlandığını belirterek bayramda teslim edileceğini söyledi.

"İlk konutlarımız teslimata hazır"

İlk köy evlerinden 3'ünün yapımının tamamlandığını belirten Köy Evleri Proje Müdürü Serhat Özdemir, "Şu anda 5 tip olarak köy evleri yapılmaktadır. 3 artı 1 şeklinde, 122 metrekare net alanı bulunmaktadır 45 santim radyan temel üzeri gayet sağlıklı güvenilir konutlar imal etmeye başladık. Şuanda son derece güvenilir köy evlerimizin 3 tanesini kısa sürede tamamladık" şeklinde konuştu.

"Depremzedeler evleri görünce çok mutlu oluyorlar"

Özdemir, "Köy evlerinin son derece modern ve güvenilir bir şekilde inşa edildi. Hem içi hem dışı hem de temeli sağlam. Buraya gelip evleri inceleyen hak sahipleri inanılmaz mutlu oluyorlar" diye konuştu.