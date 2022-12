Yapımcı Fatih Aksoy kaç habere konu oldu? Fatih Aksoy hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Fatih Aksoy, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Fatih Aksoy hakkında 8,975 haber kaynağında 2,218,232 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,172,873,842 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Fatih Aksoy hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

FATİH AKSOY KİMDİR?

Fatih Aksoy, 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan M. Fatih Aksoy, bir süre kurumsal şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra 1988 yılında yönetmen yardımcısı olarak sektöre adım attı. 1993 yılında kendi yapım şirketi Medyapım'ı kurdu. Türkiye'de özel televizyonculuğun başladığı bu yıllarda çok ses getiren yapımlara imza attı.2000 yılında yaptığı Dadı (Nanny) dizisi dünyada bir Amerikan dizisinin yapılan ilk uyarlaması oldu. Kim 500 Milyar İster (Who wants to be a Millionarie) , Buzda Dans (Dancing on Ice), Popstar gib çok ses getiren dünyaca ünlü formatları Türkiye'de başarıyla uyguladı. Popstar'la Türkiye'de özel televizyonculuğun başlangıcından bugüne kadar bir televizyon yapımının aldığı en yüksek reytinge ulaştı 2010 yılından itibaren drama dizileri yapmaya yöneldi. Bu tarihten sonra Grey's Anatomy, Desperate Housewives ve Shameless gibi dizileri başarıya uyarladı. Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı ve Karadağlar gibi uzun soluklu özgün diziler üretti. Son dönemde de Anne (Mother) ve Kadın (Woman) gibi Japon dizilerinin başarılı uyarlamalarını yaptı. Evli ve 3 çocukludur.

Görev aldığı yapımlar

Yönetmen olarak

Cuma'ya Kalsa (2010)

Sayın Bakanım (2004)

Dadı (2001-2002)

Yapımcı olarak

Numen (Yakında)

Hayatımın Şansı (2022-)

Bir Peri Masalı (2022)

Tozluyaka (2022)

Annenin Sırrıdır Çocuk (2022)

Benden Ne Olur? - (2022)

Maske Kimsin Sen? (2022)

Misafir (2021)

Yalancılar ve Mumları (2021)

Çocukluk (2020)

Sadakatsiz (2020-2022)

Baraj (2020-2021)

Öğretmen (2020)

Kadın (2017-2020)

Özgür Dünya (2019)

Kızım (2018-2019)

Bir Litre Gözyaşı (2018-2019)

Bir Aile Hikayesi (2019)

Yasak Elma (2018-günümüz)

Tehlikeli Karım (2018)

Bizim Hikaye (2017-2019)

Hayat Mucizelere Gebe (2015-2016)

Güllerin Savaşı (2014-2016)

Acil Aşk Aranıyor (2015)

Acil Servis (2015)

Maral: En Güzel Hikayem (2015)

Bir Aşk Hikayesi (2013-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2011-2014)

Fatih (2013)

Merhaba Hayat (2012-2013)

Veda (2012)

Eve Düşen Yıldırım (2012)

Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu (2012)

Adını Feriha Koydum (2011-2012)

Canım Babam (2011)

Karadağlar (2010-2011)

Doktorlar (2006-2011)

Hayat Güzeldir (2008)

Yine de Aşığım (2005-2006)

Belalı Baldız (2005-2006)

Çat Kapı (2005)

Kanlı Düğün (2005)

Tatlı Hayat (2001-2004)

Hürrem Sultan (2003)