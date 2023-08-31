Başvuruların sona ermek üzere olduğu bu dönemde, kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırılması konusu yeniden gündeme geldi. Peki, Yapılandırma 3 taksit ödenmezse bozulur mu? 7440 yapılandırma son ödeme ne zaman? İşte detaylar…

Mart ayında yürürlüğe giren 7440 sayılı yasa, özellikle vergi borçlarının yanı sıra kamuya olan diğer borçların da yapılandırılmasını içermektedir. Bu yasa, devlete kesinleşmiş vergi ve sosyal güvenlik alacaklarının yanı sıra dava sürecindeki vergi alacakları ve halen devam eden vergi incelemeleri sonucu tarh edilecek vergileri de içermektedir. Peki, Yapılandırma 3 taksit ödenmezse bozulur mu? 7440 yapılandırma son ödeme ne zaman? İşte detaylar…

YAPILANDIRMA 3 TAKSİT ÖDENMEZSE BOZULUR MU?

Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiğinde, özellikle ilk iki taksitin düzenli ve zamanında ödenmesi büyük bir önem taşımaktadır. Eğer bu ilk iki taksit belirlenen süre içerisinde ödenmezse veya sonraki taksitlerden en az dört tanesi bir takvim yılı içinde süresinde veya eksik ödenirse, yapılandırma fırsatı kaybedilmektedir. Ancak ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartıyla, diğer taksitlerden bir takvim yılı içinde en fazla üç tane aksatılması durumunda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksitler için geç ödeme zammı (aylık %2,5) uygulanabilir. Bu durumda, son taksitin ödeme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödemenin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde, yapılandırma hakkı kaybedilmemiş olacaktır.

7440 YAPILANDIRMA SON ÖDEME NE ZAMAN?

Devlete ait borçların ödenmesini kapsayan 7440 yapılandırma borçlarının son ödeme tarihi bugün (31 Ağustos 2023) 23.59'dur. Ancak önemli bir nokta ise şudur; İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödenen borçlarda bankalarla yapılan mutabakat gereği saat 23.45 ile 02.00 arası ödeme yapılamamaktadır.