Yapı Kredi mobil kullanıcıları uygulamaya girişte ve uygulama içerisinde sistemsel problemler yaşadıklarını sosyal medyadan dile getirdiler. Peki, Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi mobile giremiyorum! Yapı Kredi sistem sorunu araştırması yapanlar için detaylar...

Yapı Kredi mobil sorun mu var? Yapı Kredi mobil kullanıcıları uygulamaya girişte ve uygulama içerisinde sistemsel problemler yaşadıklarını sosyal medyadan dile getirdiler. Peki, Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi mobile giremiyorum! Yapı Kredi sistem sorunu araştırması yapanlar için detaylar haberimizde...

YAPI KREDİ SORUN MU VAR?

Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler. Resmi bir açıklama gelmeyen sorun hakkında DownDetector'e de pek çok bildirim geldi.

En çok bildirilen sorunlar

87% Mobil bankacılık

11% Çevrimiçi giriş

1% Mobil girişi

Ana sayfa açılmıyor. Beyaz bir sayfa ile karşılaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Sayfanın açılmaması Geçici İnternet Dosyaları klasörünün dolu olmasından kaynaklanabilir. Geçici internet dosyalarının silinmesi için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir:

İnternet Explorer için; Explorer barın en üstünde bulunan Araçlar (Tools) -> İnternet Seçenekleri (Internet Options) -> Genel (General)-> Geçici İnternet Dosyaları (Temporary Internet Files) -> Dosyaları Sil (Delete Files) butonunu tıklamanız gerekecektir.

Yapı Kredi Kurumsal Internet Bankacılığı ile ilgili sorunlarım için nereye danışabilirim?

Sorularınız için 444 0 448 / 0850 222 0 448 Müşteri İletişim Merkezi'ni arayarak ve önce 4 sonra 1 tuşlayarak İnternet Şubesi Destek ekibimize ya da internet bankacılığı içerisinden Online Hizmet fonksiyonunu kullanarak müşteri temsilcilerimize ulaşabilir, tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.