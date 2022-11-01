Yapı Kredi mobil uygulamaya giremeyen vatandaşlar Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? araştırması yaptı. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi ne zaman düzelir? Yapı Kredi mobil açılmıyor! Yapı Kredi giriş yapamıyorum! Yapı Kredi düzeldi mi?

Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorusu aratılıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi ne zaman düzelir? Yapı Kredi mobil açılmıyor! Yapı Kredi giriş yapamıyorum! Yapı Kredi düzeldi mi?

YAPI KREDİ NE ZAMAN DÜZELİR?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. DownDetector'e birçok rapor girilmesiyle beraber Yapı Kredi ekibi şu açıklamayı yaptı; "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."