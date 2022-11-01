Yapı Kredi mobil uygulamaya giremeyen vatandaşlar Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? araştırması yaptı. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü? 1 Kasım Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi erişim sorunu!

Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorusu aratılıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü? 1 Kasım Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi erişim sorunu!

YAPI KREDİ MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. DownDetector'e birçok rapor girilmesiyle beraber Yapı Kredi ekibi şu açıklamayı yaptı;"Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."