1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorularının yanıtı aranıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi mobil giriş sorunu ne? Yapı Kredi mobil ulaşılamıyor! Yapı Kredi sorun mu var, neden açılmıyor? Detaylar haberimizde..

Yapı Kredi çöktü mü? sorusu aratılıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi mobil giriş sorunu ne? Yapı Kredi mobil ulaşılamıyor! Yapı Kredi sorun mu var, neden açılmıyor?

YAPI KREDİ GİRİŞ SORUNU NE?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşayan bazı kullanıcılar var. Uygulamada bazı teknik problemler olabileceği tahmin ediliyor. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.