Yapı Kredi mobil uygulamaya giremeyen vatandaşlar Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? araştırması yaptı. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi erişim sorunu ne? Yapı Kredi mobil açılmıyor! Yapı Kredi neden açılmıyor? 1 Kasım Yapı Kredi mobil çöktü mü?

Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorusu aratılıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi erişim sorunu ne? Yapı Kredi mobil açılmıyor! Yapı Kredi neden açılmıyor? 1 Kasım Yapı Kredi mobil çöktü mü?

YAPI KREDİ MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. DownDetector'e birçok rapor girilmesiyle beraber Yapı Kredi ekibi şu açıklamayı yaptı; "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."