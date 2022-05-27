Yapı Kredi Cumartesi açık mı? Hafta sonu Yapı Kredi çalışıyor mu? - Haberler

Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi vererek Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Söz konusu pilot uygulamanın yapılacağı şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek. Peki, Yapı Kredi Cumartesi açık mı? Hafta sonu Yapı Kredi çalışıyor mu?

YAPI KREDİ CUMARTESİ AÇIK MI?

Yapı Kredi Bankası açıklama yaparak Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Pilot uygulamanın yapılacağı şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.

Diğer yandan cumartesi günü çalışma konusunda bazı bankaların da hazırlık içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Haberler.com - Gündem