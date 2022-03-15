Yapı Kredi çöktü mü? SON DAKİKA! Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi mobil sorun ne?

Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? Yapı Kredi çöktü mü? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Yapı Kredi sistem çöktü mü? İşte detaylar..

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil bankacılığa ulaşamayan kullanıcılar, sorunlarını sosyal medya hesaplarından belirttiler. Resmi bir açıklama gelmeyen sorun hakkında DownDetector'e de pek çok bildirim geldi.

Yapı Kredi'nin İnternet ve Mobil Şube Planlı Çalışmalar Takvimi'ne göre ise planlı bir kesinti bulunmamakta.

Yapı Kredi Mobil ile şubeye gitmeden banka hesabı nasıl açılır?

Yapı Kredi Mobil'i indirin.

Müşteri Ol adımından ilerleyerek giriş yapın.

Ekranda çıkan yönlendirmeleri takip ederek TC Kimlik Kartı'nızı ve telefonunuzun yakın alan iletişimi özelliği (NFC) varsa kimliğinizin ön yüzünde bulunan çipi okutun. Nüfus Cüzdanı sahibiyseniz kimlik bilgilerinizi doldurun.

Yapı Kredi Mobil'e giriş için kullanacağınız Tek Şifrenizi oluşturun.

Hesap açılışı ve dilerseniz TLcard için başvurunuzu yapın ve Müşteri Beyan Formu'na onay verin.

Görüntülü işlem asistanı ile görüşerek kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

Görüntülü görüşme sırasında kimliğinizi yanınızda bulundurmayı unutmayın!

Bankaya gitmeden hesap açma işleminiz tamamlandı! Artık Yapı Kredilisiniz.

Hesap başvurunuz sırasında, talep etmeniz durumunda TLcard'ınız kurye ile size iletilir.

Dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerde Yapı Kredi Mobil ile tüm bankacılık ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz! Kredi kullanımından size özel oranlarla vadeli mevduat hesabı açmaya, kredi kartı başvurusundan fatura ödemeye kadar birçok işleminizi Yapı Kredi Mobil'den gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Mobil'den yapabileceğiniz tüm işlemler için tıklayınız.

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