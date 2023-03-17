Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü?

1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorularının yanıtı aranıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi mobil açılmıyor? Detaylar haberimizde..

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YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşayan bazı kullanıcılar var. Uygulamada bazı teknik problemler olabileceği tahmin ediliyor. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.