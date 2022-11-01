Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü?

Gündem Haberleri

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü?

1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorularının yanıtı aranıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi mobil açılmıyor? Detaylar haberimizde..

Yapı Kredi ne zaman düzelir? Yapı Kredi mobil açılmıyor! Yapı Kredi giriş yapamıyorum! Yapı Kredi düzeldi mi?Yapı Kredi ne zaman düzelir? Yapı Kredi mobil açılmıyor! Yapı Kredi giriş yapamıyorum! Yapı Kredi düzeldi mi?

Yapı Kredi çöktü mü? sorusu aratılıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi erişim sorunu!

YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. DownDetector'e birçok rapor girilmesiyle beraber Yapı Kredi ekibi şu açıklamayı yaptı; "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü?

Yapı Kredi yatırım dünyam mobil uygulamasında kullanıcılar şu bildirim ile karşılaştı;

Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Yapı Kredi Bankası Gündem Teknoloji Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title