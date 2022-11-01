Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi Yatırım Dünyam çöktü mü?

1944 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel bankası Yapı Kredi hakkında Yapı Kredi mobil neden açılmıyor? sorularının yanıtı aranıyor. Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar Yapı Kredi çöktü mü? sorusunu arama motorlarında aratıyor. Peki, Yapı Kredi çöktü mü? Yapı Kredi mobil neden giriş yapamıyorum? Yapı Kredi sorun mu var? Yapı Kredi mobil açılmıyor? Detaylar haberimizde..

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YAPI KREDİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yapı Kredi mobil uygulamasına giriş yapılamıyor. DownDetector'e birçok rapor girilmesiyle beraber Yapı Kredi ekibi şu açıklamayı yaptı; "Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçiçi olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz."

Yapı Kredi yatırım dünyam mobil uygulamasında kullanıcılar şu bildirim ile karşılaştı;