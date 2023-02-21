Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 40 bini geçti. Peki, Yapay Deprem mümkün mü? Yapay Deprem yapılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar...

7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından son dakika gelişmeleri AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanırken yapay deprem mümkün mü ve yapay deprem yapılabilir mi gibi konular merak edildi.

YAPAY DEPREM MÜMKÜN MÜ

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Habertürk TV'deTürkiye genelindeki deprem tahminlerinden bahsetti. "İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi. Burada deprem gerçekleşeceği söylenemezdi. Bu imkansız" dedi.

Le Pichon, yapay deprem tartışmalarına da değinen Le Pichon,

"Yapay olarak deprem yaratamazsınız. Yapabileceğiniz tek şey, olacak bir depremin daha çabuk gerçekleşmesi için bir şeyler üretmek. Faya su enjekte ederek veya delerek bunu yapabilirsiniz. Fayın düzlemine su enjekte ederseniz faydaki direnci daha düşük hale getirirsiniz. Ama kimse cesaret edemedi. Yapay deprem üretilmez. " dedi.