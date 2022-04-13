Yansı Dilan Özçolpan kimdir? Yansı Dilan Özçolpan ne zaman yarıştı?

Yansı Dilan Özçolpan kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2017 yılında yarıştığı O Ses Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Yansı Dilan Özçolpan, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Haberlerin ardından Yansı Dilan Özçolpan ne zaman yarıştı? Kaç yaşında, nereli, kaçıncı oldu? sorularının yanıtı merak edildi.

YANSI DİLAN ÖZÇOLPAN KİMDİR?

Yansı Dilan Özçolpan, Kim Ne Derse Desin adlı parçayı seslendirek tüm jürileri döndürmeyi başarmıştı. Yansı Dilan, seçimini Murat Boz yönünde kullanarak yoluna devam etmişti.

Haberler.com - Gündem