Yanlışlıkla diri diri gömülen kadın, 11 gün sonra mezardan sağ çıkarıldı

Brezilya'da 37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos'un hata sonucu diri diri gömüldüğü iddia ediliyor. Kadının, tabutun içinde 11 gün boyunca bilinci açık bir şekilde yattığı ve dışarı çıkmaya çalıştı. Kadın gömüldükten 11 gün sonra mezarlığın yakınında yaşayan insanlar, mezarın içinden çığlıklar ve gürültüler duydular. Aile üyeleri mezarı kırdı ancak kadın daha sonra yakındaki bir hastanede ölü ilan edildi.

Hata sonucu 'yanlışlıkla diri diri gömülen' kadın, 11 gün boyunca ' tırnakları ile kazıyarak tabuttan çıkmaya çalıştı

tabuttan kurtulmaya çalışarak tabutta tırnaklarını batırarak geçirdi'

37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos'un ailesi, onun hata sonucu diri diri gömüldüğünü iddia ediyor - insanların tabutun içinden çığlıklar ve gürültüler duyduğunu bildirdikten sonra mezardan çıkarıldı

Bir kadının yanlışlıkla diri diri gömülmüş olabileceği, 11 gün boyunca tabutun içinde bilinci açık bir şekilde yattığı ve dışarı çıkmaya çalıştığı düşünülüyor.

37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos'un cesedi, sonunda çıkarıldığında bilek yaralanmaları gösterdiği bildirildi. Tabutun içinde kan da bulundu.

Ocak 2018'de öldüğü açıklandı ve kuzeydoğu Brezilya'daki Riachao das Neves mezarlığına gömüldü. Ölüm belgesine göre "septik şok"tan ölmeden önce iki kalp krizi geçirmişti.

Cenazenin gömüldükten 11 gün sonra mezarlığın yakınında yaşayan insanlar, mezarın içinden çığlıklar ve gürültüler duyduklarında ailesini uyardılar.

Aile üyeleri mezarı kırdı ancak o daha sonra yakındaki bir hastanede ölü ilan edildi. Cesedinin hala sıcak olduğu ve üst üste döndüğü söyleniyordu. Kulaklarının ve burun deliklerinin pamuk yünleri çıkarılmıştı.

Rosangela'nın ailesi, elinde ve alnında yaralar olduğunu ve dışarı çıkmaya çalıştığı izlenimi verdiğini söyledi. Tabut kapağının kenarları etrafındaki çivilerin yukarı itildiğini ve iç tarafta çizikler ve kan izleri olduğunu iddia ettiler.

O dönemde konuşan ev hanımı Natalina Silva, Brezilya'nın G1 web sitesine insanların gece boyunca tıkanmış çığlıklar duyduğunu anlattı.

Dedi ki: "Mezara tam karşısına geldiğimde içeriden vuruş sesleri duydum. Mezarlık etrafında oynayan çocukların benimle şaka yaptığını düşündüm. Sonra onun iki kez inlediğini duydum ve bu iki inlemeden sonra durdu."

Rosangela'nın annesi Germana de Almeida, "Kapak açmaya çalışmış, hatta çakılan çiviler bile gevşemişti. Elleri yaralanmıştı, sanki dışarı çıkmaya çalışmış gibi" dedi.

Mezarlığın yakınında yaşayan Ana Francisco Dias, Brezilya'nın Globo TV istasyonuna şunları söyledi: "500'den fazla kişi geldi ve mezarlığı doldurdu, herkes gelip gördü, birçok insan ayağına dokundu ve herkes onun hala sıcak olduğunu gördü. O soğuk değildi."

Polis soruşturması, inleme ve vuruş kanıtlarının "dedikodular" olabileceği sonucuna vardı. Sivil otoriteler sonunda onun diri diri gömülmediğine hükmetti.