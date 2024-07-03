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Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yanlış Anlama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yanlış Anlama konusu, özeti ve Yanlış Anlama oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yanlış Anlama filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yanlış Anlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yanlış Anlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Yanlış Anlama konusu nedir, Yanlış Anlama oyuncuları kimler ve Yanlış Anlama özeti gibi konuları inceliyoruz.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefin, Türkiye'den Azerbaycan'a uzanan, yanlış anlamalarla bezeli hikâyesini anlatıyor.

Ününe fazlasıyla düşkün Şef Ceyhun, onu çocuk yaşta yanına alıp bildiklerini öğreten Ahmet Usta ve onların yanından hiç ayrılmayan Fazıl, her şeye yeniden başlamak için Bakü'ye giderler. Azerbaycan'ın en eski restoranında annesinin mirasını devam ettiren Aydan Şef, Ahmet Usta'nın yardımıyla annesinin tarifini bulmaya çalışırken, Ceyhun Şef, Azerbaycan'ın geleneksel lezzetlerini keşfederek yepyeni bir aşçılık yolculuğuna çıkar.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Aykut Taşkın'ın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan yer alıyor.

Osman Demir
Osman Demir
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