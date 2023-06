YANINDAYIZ Derneği'nin yeni yönetim kurulu başkanı Selen Okay Akçalı oldu

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin aktif katılımı ile katkıda bulunmayı amaçlayan YANINDAYIZ Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim kurulu başkanını seçti.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin aktif katılımı ile katkıda bulunmayı amaçlayan YANINDAYIZ Derneği, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeni yönetim kurulu başkanını seçti. Derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı oldu.

Dünyada 4'üncü sırada yer alan, Türkiye'de ise tek pro feminist erkek inisiyatifi olan YANINDAYIZ Derneği'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, yeni dönem bayrağını Selen Okay Akçalı'ya devretti. YANINDAYIZ'ın Yönetim Kurulu, derneğin misyonu ile paralel olarak disiplin, yaş, sektör, uzmanlık çeşitliliğine göre oluşturulurken, yeni dönem Başkan Yardımcılığı görevini Oyuncu ve DasDas Kurucu Ortağı Mert Fırat ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu üstlendi. Derneğin Denetim Kurulu Başkanı olarak ise Sun Tekstil A.Ş. Kurucu Ortağı Şükrü Ünlütürk görev alacak.

'YANINDAYIZ, ERKEKLERİN BİR ARAYA GELİP, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ SAVUNUSU YAPTIĞI TEK DERNEK"

Kadın erkek eşitliğinin insan hakları temelli bir eşitlik olduğuna vurgu yapan YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok sevinçli ve mutluyum. Liderler belirli bir zaman geldiğinde görevi teslim etmeyi bilmelidir. Yeni kuşaklara da miras bırakmak lazım. Kuruluşundan 5 yıl sonra genel kurul toplantısını yaptık ve görevi büyük bir mutlulukla yeni başkana ve yönetim kuruluna teslim ettim. Yeni yönetim derneğinin temel değerlerinin üstüne gitmesi ve inşasıyla ilgilenmelidir. Derneğimiz kendi alanında dünyada dördüncü, Türkiye'de tektir. Erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliği savunması yaptıkları, erkeklik inşasını, ataerkilliği sorguladıkları ve bulundukları yerdeki iklimin kadınlara destek olmak, yaranmak için değil tamamen cinsiyet bir ortam sağlamaları gerektiği bir derneğiz. Uzun yıllardır toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda hem bireysel hem de toplumsal olarak, 'Hep birlikte ne yapabiliriz' diye düşünerek, çaba harcadım.?

BU YOLDA YAN YANA YÜRÜDÜĞÜMÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gönül rahatlığı ile görevi devrettiğini söyleyen Ger, 'Üyeleri ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan YANINDAYIZ Derneği'ni kurarak erkeklerde farkındalık yaratmak için çalışıyor ve eşitlikçi erkekleri rol modeli olarak göstermek istiyoruz. Çünkü toplumda eşitlikçi durumu olan, kadına karşı herhangi bir ikincil konumu hissetmeyen, hayatını buna göre düzenlemiş, birey olarak tek başına var olmuş kadının yanında duran erkeklerin, özellikle bizimki kadar ağır ataerkillikle yaşayan bir toplumda farkındalık yaratmaları ve değişime öncü olmaları gerekiyor. YANINDAYIZ Derneği, kadınların da olduğu fakat erkeklerin bir araya gelip, toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yaptığı tek dernek. Dernek olarak çok yetenekli insanların birden fazla işi yürüttüğü, projeler konusunda bir araya gelip belirli bir projeyi yapıp dağıldığı, bir yerde sürekli kalmadığı, herkesin lider olabileceği, daha demokratik, daha şeffaf ve daha adil bir yönetim biçiminin olduğu bir dernek yapısı hedefliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin birçok şehrinde ve kurumunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açan sorunlarla mücadele edebilmek için eğitimler, seminerler ve projeler gerçekleştirerek farkındalık ve fayda sağlamak için çalıştık. Uzun süredir yürüttüğüm görevimi gönül rahatlığıyla yeni başkanımıza ve üyelerle birlikte yönetim kuruluna devrediyor, bu yolda yan yana yürüdüğümüz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN 'NE ÖNÜNDE NE ARKANDAYIM, HER ŞEYE RAĞMEN YANINDAYIM' DİYEBİLMEK

Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı YANINDAYIZ bayrağını Nur Ger'den devralıp daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirterek 'Çok heyecanlıyım, özellikle Nur Ger gibi bir kadın aktivistten bu bayrağı devralmak büyük bir sorumluluk. Ben ve yönetim kurulumuz 2 yıllığına seçildik. Şimdiden çok güzel işler planladık. Türkiye'de 400'ün üzerinde kadın derneği var, kadının güçlendirilmesi üzerine çalışıyorlar. Üyeleri kadın ve kadın dayanışmasını tetikliyorlar. Yanındayız Derneği'nin farkı ise yine toplumsal cinsiyet eşitliği amacı var ancak kadının güçlendirilmesi değil erkeğin zihin dönüşümü için çalışıyor. Bu yapı dünyada da az bulunuyor, Türkiye'de de tek örneğiz. Kadın hakları çalışan feminizm hareketinin yanında olan erkeklik anlayışını toplumda yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. 5 yıl önce kurulduk, 120 üyemiz var ancak toplumda özgül ağırlığımız yüksek. 2 yıl içinde hem üye ağımızı genişleteceğiz hem de yaygınlaştırmak için elçi ağı oluşturacağız. Burada yaptığımız güzel işleri İstanbul dışına taşımak istiyoruz. Yanındayız'ı hem plazalarda hem de kıraathanelerde erkeklerin egemen olduğu her yerde yaygınlaştırmayı ve pro feminizm akımını trend haline getirmeyi hedefliyoruz. Orta vadede de dünyada da önemli bir noktaya oturacağımızı düşünüyorum. Öyle örnek işler yapmak istiyoruz. Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliği savunusunu yapmak cesaret isteyen bir iş oldu. Biz YANINDAYIZ ile düşüncelerimizi eyleme dönüştürme kararlılığını gösterdik. YANINDAYIZ hareketinin varlığı kadının yanında olmayı gerektiriyor. Kadın liderliğinin yanında olduğumuzu göstereceğiz. Ardından, başkalarının da aynı şekilde, aynı hassasiyetle hareket etmesini talep edeceğiz. Bu, derneğimizin temel varlık sebebi ve misyonu. İnanıyorum ki; gerçek güç ve cesaretin içimizdeki güce meydan okumak olduğunu ve 'ne önünde, ne arkandayım, her şeye rağmen yanındayım' diyebilmek olduğunu keşfedeceğiz. Kadın dayanışmasını sözde değil özde yaşayan, yaşatan, YANINDAYIZ'a ruhunu üflerken, hem üzerine titreyerek çalışmış, hem de bir yandan aynı özenle koltuğunu bırakma planları yapmış bir lider olan Kurucu Başkan'ımız Nur Ger'e teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan YANINDAYIZ Derneği; erkekliğin dönüşümünü merkezine alarak, erkeklerle birlikte başta kadına yönelik şiddetin sonlanması olmak üzere, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, ev emeğinde ortaklık gibi hayatın tüm alanlarında fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Toplumsal cinsiyet temelli eğitim, seminer ve webinarların yanı sıra hayata geçirdiği 'Anadolu'da Berber Dükkanı Sohbetleri', 'İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok', 'Yerelde Eşitiz' ve 'Şiddete Yol Verme', Afet bölgesinde kadın ve çocuklara psikososyal servis desteği veren 'YANINDAYIZ Karavanı' projeleriyle dikkat çeken dernek, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.