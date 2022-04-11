Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü - Haberler

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Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü

Xinhua - Genel
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Yangtze Nehri Üzerindeki Qutang Boğazı'nın Muazzam Görünümü

FENGJİE, 11 Nisan (Xinhua) — Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Qutang Boğazı, muhteşem ve sarp yamaçlarının manzarasıyla ünlüdür.

FENGJİE, 11 Nisan (Xinhua) — Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki Qutang Boğazı, muhteşem ve sarp yamaçlarının manzarasıyla ünlüdür.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde, Yangtze Nehri üzerindeki Üç Boğaz'dan biri olan Qutang Boğazı'ndan bir manzara görülüyor, 10 Nisan 2022. (Fotoğraf: Hao Yuan/Xinhua)

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, Chongqing, Nisan, Genel, Haberler

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