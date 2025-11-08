Yangında ölenlerin isimleri! Kocaeli Dilovası parfüm fabrikası yangında ölenlerin isimleri nedir?

Yangında ölenlerin isimler ve yaşları! Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm dolum tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek faciaya neden oldu.

KOCAELİ DİLOVASI PARFÜM FABRİKASINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ VE YAŞLARI

Dilovası'ndaki 5 katlı parfüm deposunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Yangında, Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürme çalışmasını tamamladı. Yangın söndürüldükten sonra içeri giren itfaiye ekipleri, 6 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayda biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, bir başsavcı vekili, iki savcı ve bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi.

PARFÜM FABRİKASINDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz kesinleşmedi. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 2 katlı parfüm dolum tesisinde sabah saatlerinde başlayan yangının kısa sürede büyümesiyle alevler, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bölgedeki görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve içerden yardım çığlıkları geldiğini belirtti. Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, yangın sırasında alevler içinde kalan bir kişiyi bahçedeki hortumla söndürdüğünü, ancak yoğun alev nedeniyle içeri giremediklerini söyledi.

ŞENGÜL YILMAZ, TUĞBA TAŞDEMİR, CANSU ESATOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yangında hayatını kaybeden 6 kişiden Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun da tesis çalışanları olduğu öğrenildi. Ayrıca Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in de aynı tesiste çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, yangın sırasında içeride çalışan işçilerin büyük kısmının kaçmayı başardığı, ancak bazı çalışanların içeride mahsur kaldığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yaralı olarak kurtulan 5 kişiden birinin durumunun ağır olduğu, hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı. Olayın ardından yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi ve yakınlarına bilgi verildi.