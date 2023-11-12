Yangında harabeye dönen Dipsizgöl Tabiat Parkı yeniden açıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Dipsizgöl Tabiat Parkı, yangın sonrası restore edilerek yeniden ziyaretçilere açıldı. Doğa harikası krater gölü ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken park, turistlerin ilgi odağı olacak. Parkta ailelerin konaklayabileceği bungalov evler, piknik alanları, mangal alanları ve grafiti sanatçıları için ayrılan bölgeler bulunuyor. Ayrıca organik yöresel gıdaların kullanılacağı tesiste düğün ve diğer organizasyonlar da gerçekleştirilebilecek.

Yangında harabeye dönen tabiat parkı, doğaseverleri yeniden ağırlayacak

Roma döneminden günümüze gelen Dipsizgöl Tabiat Parkı, yeniden ayağa kaldırıldı

Doğa harikası krater gölü, turistlerin ilgi odağı olacak

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Roma döneminden günümüze kadar gelen ve 2018 yılında çıkan yangında harabeye dönen Dipsizgöl Tabiat Parkı, yaklaşık 4 yıldır süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden açtı.

Kastamonu'nun Tosya ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, bin 550 rakımlı noktada 40 metreyi aşan derinlikte olan, dört bir yanı gürgen, meşe ve devasa karaçam ağaçları ile kaplı doğa harikası Dipsizgöl Tabiat Parkı 2018 yılında çıkan yangın sonrası harabeye dönerek kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrası başlatılan çalışmalar neticesinde Dipsizgöl Tabiat Parkı, yeniden ayağa kaldırıldı. Roma döneminden günümüze kadar ulaşan ve"Doceia' ismiyle de bilinen Dipsizgöl Tabiat Parkı, restorasyon ve yenileme çalışmalarının yaklaşık 4 yıl sonra tamamlanmasıyla birlikte kapılarını ziyaretçilere yeniden açtı. Doğa harikası göl ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine keyif sunan Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda toplam 12 bin adet fidan dikildi. Tabiat Parkının tamamı ışıklandırılarak, localar yerleştirildi ve ailelerin rahat yemek yiyebileceği üstü kapalı mangal alanları ve kamelyalar oluşturuldu. Grafiti sanatçıları için de bölümlerin ayrıldığı Dipsizgöl Tabiat Parkı'nda ailelerin konaklayabileceği, tamamı gölü görebilen bungalov evler ormanlık alanının içerisine yerleştirildi.

Off-road sporu yapılabilecek olan tesiste organik yöresel gıdalar kullanılacak. Köylerden temin edilecek olan gıda ürünleri Tosya'da kırsal alanda yaşayanlara da gelir kapısı olacak. Hitit buğdayı olarak bilinen siyez buğdayı ile yapılan doğal ürünler de misafirlere ikram edilecek.

"Göl kenarında yürüyüş ya da piknik yapılabilir, kamp yapılabilir veya doğa yürüyüşlerine çıkılabilir"

Dipsizgöl Tabiat Parkı'nın 13 bungalovdan oluştuğunu söyleyen tabiat parkı işletmecisi Hatice Kübra Cesur, "4 yatak kapasiteli taş evimiz var. Burada yaklaşık 40 kişi konaklayabiliyor. Ziyaretçilerimiz göl kenarında yürüyüş yapabilir, piknik yapabilir, kamp yapabilir veya doğa yürüyüşlerine çıkabilirler. Piknik alanımıza 120 kişiyi alabiliyoruz ya da restoranımızdan faydalanabiliyor. Arap turistlerden ya da Avrupalı turistlerden çok fazla talep görüyoruz. Bungalov ve doğal yaşama ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden talebe göre Tabiat Parkında tüm misafirlerimizi ağırlayacağız. Bölgemizde yaklaşık 500 kişiyi ağırlayacak düğün kapasitesi olan bir tesis bulunmuyor. Tesisimizde düğün, nişan gibi organizasyonları yapacağız" dedi.

"İnsanlar burada sağlık ya da mental olarak kendilerini iyi hissedecekler"

Ziyaretçilerin doğa ile iç içe vakit geçirebileceğini belirten Cesur, "Burası daha önce yıkık bir şekildeydi. Hiçbir yapı yoktu, yapılar tamamen eskimişti. Tabiat Parkı hak ettiği değeri göremiyordu. Doğal bir gölümüz var, Türkiye'de sadece 4 tane bulunan krater gölünden bir tanesi. Biz inanıyoruz ki yaptığımız yatırımlara değdi. Burası yüksek rakımlı bir yer. İnsanlar buraya geldiklerinde sağlık ya da mental kendilerini iyi hissedecekler. Umarım bundan güzel dönüşlerde alırız" diye konuştu.

"Avrupa, Asya ve Ortadoğu'dan bölgemize büyük bir talep var"

Turizm firmalarıyla görüşmelerinin sürdüğünü anlatan Cesur, "Tabiat Parkı'nda karavanları ağırlayabiliriz. Çadır alanımız bulunuyor, burası çok kapsamlı bir tesis oldu. Hem çadır hem karavan hem kamp hem bungalovdan insanlar yararlanabilin hem de kendi başlarına çadırlarını kurup karavanlarında kalabilirler. Hazırlıklarımız bitti, tesisimiz ziyaretçilerini bekliyor. Tesisimiz, D-100 karayoluna 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya her araç gelebilir. Doğaya ilgi duyan çok büyük bir kitle var, bunları havalimanından alıp Tabiat Parkına kadar getirecekler. Burada çok eşsiz bir tatil fırsatı yakalanacak. Hem bu çevremize faydalı olacak, insanlar Kastamonu'da böyle bir doğal gölün olduğunu bilecek hem de buradan sınırsız hizmet alacaklar. Çok talep var, turizm firmalarıyla şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Şu anda Ortadoğu, Avrupa ya da Asya'dan gelen ziyaretçilerden talep görüyoruz. Turizmi bu tesisin bölgemizde canlandıracağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Doğaya veya bir tane bile ağaca hiçbir şekilde zarar vermedik"

Doğaya ya da herhangi bir ağaca zarar vermediklerini söyleyen Cesur, Kübra Cesur, "Hiçbir şekilde herhangi bir ağacı ya da herhangi bir şekilde burada doğanın yapısını bozacak şekilde bir şey yapmadık. Milli Park ile sürekli koordineli çalışarak hiçbir şekilde doğaya zarar vermedik. Bizler doğa aşığı insanlarız. Bir ağaç, bir dal bizler için çok çok önemli, zaten sloganımız doğaya ellerinizle dokunun, bizlerde doğaya ellerimizle dokunmak için buradayız" ifadelerini kullandı.